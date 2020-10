Fittie tussen 50 Cent en Chelsea Handler om Trump-stem

Afgelopen week liet 50 Cent weten dat hij op Trump gaat stemmen omdat hij het niet eens is met het plan van Joe Biden om mensen met een hoog inkomen 62 procent belasting te laten betalen. „Het kan me niets schelen dat Trump niet van zwarte mensen houdt, 62 procent, ben je gek geworden?” twitterde hij toen, om later te vervolgen: „Ik wil geen 20 Cent worden. Dit is een heel, heel slecht idee.”

Dat leidde tot een twitterconversatie met zijn voormalig geliefde, comedian Chelsea Handler, die verkondigde dat de rapper niet langer haar favoriete ex was. Terwijl Curtis het nog hield op een lacherig „Oh God, dit heeft nu invloed op mijn liefdesleven. Ik hou van je, laat Trump en Biden niet tussen ons komen”, reageerde Chelsea heftiger. „Hey fucker, ik betaal graag je belasting als jij je verstand gaat gebruiken. Black lives matter. Dat ben jij, weet je nog?”, liet ze hem weten.

Chelsea was dit weekend te gast in de talkshow van Jimmy Fallon, en besprak daar nog eens hoe ze over haar ex denkt. „Ik moest hem eraan herinneren dat hij zwart is en dus niet op Donald Trump kan stemmen, en dat hij niet al zijn volgers zo moet beïnvloeden alleen omdat hij vreest voor zijn eigen portemonnee.” Ze stelde ook dat de uitspraak dat Joe Biden 62 procent belasting zou laten heffen, ’een leugen’ was. De comedian voegde daar grappend aan toe dat ze bereid was van alles met de rapper te doen om hem van gedachten te doen veranderen en Trump publiekelijk af te vallen.

Dat leek te werken, want 50 Cent liet op Twitter weten: „Fu*k Donald Trump, ik heb hem nooit gemogen.” Fans lijken nog niet helemaal overtuigd en vragen zich af of zijn tweet serieus is bedoeld, omdat hij eraan toevoegt: „Voor zover ik weet, heeft hij me erin geluisd en mijn vriend Angel Fernandez laten ombrengen, maar dat is geschiedenis. LOL.” Volgens fans verwijst hij daarmee naar een karakter uit Scarface en is hij sarcastisch. Chelsea zelf is ook nog niet overtuigd en vraagt of ze nu op zijn stem voor Biden kan rekenen. „Ik zou het prima vinden om privé verder hierover te discussiëren. Mijn telefoonnummer is nog hetzelfde. Dat van jou niet. Ik heb geprobeerd je te bellen.”