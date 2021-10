Zwangere Bibi Breijman in het ziekenhuis

Bibi’s vriend Waylon deelt zaterdag een foto van zijn geliefde in een ziekenhuisbed. „M’n liefste... daar ga je weer!”, schrijft hij erbij. Vrijdag deelde Breijman zelf ook al een foto van zichzelf met haar hoofd op de schoot van haar bijna driejarige dochtertje Teddy waaronder ze uitlegde veel over te moeten geven. „Bij iedere sessie houdt ze m’n haar vast, geeft ze me kusjes en word ik overladen met al haar speelgoed: ’zo dat je sauw weer beter wordt mama’.”

Breijman heeft last van hyperemesis gravidarum, ook wel HG genoemd, een kwaal waar zo’n 2 procent van de zwangere vrouwen mee te maken krijgt. „Ze ligt inderdaad in het ziekenhuis in verband met de misselijkheid die komt door de HG”, laat Bibi’s manager desgevraagd weten. De verwachting is dat de opname niet heel lang gaat duren. „Het gaat waarschijnlijk slechts om 24 uur om aan te sterken.”