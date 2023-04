Premium Het beste van De Telegraaf

In oktober begon zijn sluwe complot met prins William: Zo houdt koning Charles Meghan buiten de deur

Door Evert Santegoeds

Samen met prins William zou Charles een plan hebben bedacht om zijn Amerikaanse schoondochter volgende maand weg te houden van de kroning. Ⓒ ANP/HH/Getty Images

Al in oktober, toen bekend werd dat Charles III op 6 mei zou worden gekroond, was de koning bezig schoondochter Meghan daarbij weg te houden. Hofinsiders zijn ervan overtuigd dat de monarch – samen met zijn oudste zoon, prins William – een sluw plan had bedacht, waarvan deze week pas duidelijk werd dat het heeft gewerkt: prins Harry vliegt naar Londen, zij blijft in de VS.