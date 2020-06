Nieuw drama voor Marco Borsato?

In de villa van Mary in Stompetoren is flink huisgehouden volgens Weekend. Naast dure camera’s en fotografiespullen van Marco, zouden er van Mary dierbare sieraden zijn buitgemaakt. Het lijkt het zoveelste drama voor Marco, die het afgelopen jaar al het nodige voor zijn kiezen heeft gehad.

Burn-out

De zanger kampt al langere tijd met een burn-out. De vele jaren presteren onder hoge druk hadden zijn tol geëist, zo meldde concertorganisator Mojo namens Marco. „De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan”, liet hij destijds zelf weten in een reactie.

Goede vriend John Ewbank vertelde in april op de radio aan Giel Beelen: „Hij gaat wel door een dalletje. Dit soort dingen moet je niet onderschatten. Ik weet niet of je het zelf weleens mee hebt gemaakt, maar ik heb het om me heen een paar keer gezien en dat kan echt lang duren.”

Scheiding

Nog geen maand nadat Marco bekendmaakte voor onbepaalde tijd zijn werkzaamheden stil te leggen, kondigden hij en Leontine begin 2020 aan na 22 jaar te gaan scheiden. In een statement dat zij beiden op Facebook deelden, schreven zij: In het bericht stond: „Na een huwelijk van meer dan twintig jaar, hebben we met pijn in onze harten besloten om uit elkaar te gaan.” Dit nieuws volgde op de onthulling van Marco’s affaire met Iris Hond in weekblad Privé. Al lieten bronnen eerder aan Privé weten dat Iris niet de enige was.

Hoewel Marco volgens geruchten na de aankondiging van de showbizzscheiding van het jaar naar de Malediven zou zijn gevlucht, bleek later dat hij tijdelijk bij zijn moeder was ingetrokken.