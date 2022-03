BN’ers aan de slag op Oekraïne-actiedag

Maandag voeren de publieke en commerciële radiostations onder de noemer Radio555 actie. Dj’s van verschillende radiostations presenteren in duo’s vanuit Beeld en Geluid een speciale uitzending. Zo kwamen zelfs Mattie Valk en Wietze de Jager, die jarenlang een duo vormden op Qmusic, maandagochtend weer eenmalig bij elkaar, nadat ze in 2017 met ruzie uit elkaar gingen.

Luisteraars kunnen in ruil voor een donatie een nummer aanvragen of direct doneren via radio555.nl. Onder anderen oud-schaatser Mark Tuitert, Kim Kötter en Thomas van der Vlugt zitten in het belteam. Ook Martien en Erica Meiland zitten klaar om de telefoon te beantwoorden, net als Denise Speelman en Julia Sinning, de Miss Nederland van respectievelijk 2020 en 2021. Bellers hebben verder de kans om sterren als Robert ten Brink, Herman den Blijker, Pia Douwes of Mariska van Kolck aan de lijn te krijgen.

Radio555

Om 06.00 uur beten Radio 10-dj Gerard Ekdom en Sander Lantinga namens Radio 538 het spits af met het nummer Freedom van George Michael. „Freedom is een groot goed, dat wist George Michael toen al”, stelden de dj’s na afloop van het nummer. In de uitzending werd ook bekendgemaakt dat in de afgelopen dagen al 21,4 miljoen euro is gedoneerd voor hulp aan Oekraïne op Giro555.

Radio555 is een samenwerking tussen NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, 100%NL, Radio 538, Radio10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime en wordt op alle deelnemende zenders tot 21.00 uur uitgezonden.

Samen in Actie voor Oekraïne

Ook op tv wordt met een speciale actie geld ingezameld voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Op NPO 1, RTL 4 en SBS6 wordt het programma Samen in Actie voor Oekraïne uitgezonden. Net als bij Radio555 kunnen kijken inbellen om geld te doneren.

De presentatie van de show ligt in handen van Chantal Janzen en Rob Kemps, Jeroen Pauw en Eva Jinek ontvangen gasten in de studio. Dionne Stax en Britt Dekker doen daarnaast verslag van de actie vanuit het landelijk actiecentrum Giro555 in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Hila Noorzai volgt de ontwikkelingen op sociale media.

Eerder werd gemeld dat Wendy van Dijk ’vanaf de Pools-Oekraïense grens’ verslag zou doen, maar dat werd later door de organisatie ingetrokken. In plaats daarvan gaat de presentatrice maandag ’langs verschillende geweldige initiatieven door het land’. Op Instagram deelt ze een voorbeeld. „Deze geweldige kids geven ook”, schrijft ze bij een foto van een groepje kinderen die geld bij elkaar hebben gebracht voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Eerdere acties

Het is niet de eerste keer dat hulporganisaties de handen ineen slaan met Giro555. Vorig jaar werd nog voor de actie ’Samen in actie tegen corona’ 9,4 miljoen euro opgehaald. De Giro555-campagnes die tot nu toe het meeste geld opleverden waren voor de tsunami in Azië (208 miljoen euro), de aardbeving in Haïti (111 miljoen euro), de oorlog in Kosovo (52 miljoen euro), de aardbeving in Pakistan (42 miljoen euro) en orkaan Mitch in Midden-Amerika (37 miljoen euro).