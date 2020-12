Courteney Cox eindelijk weer bij vriend

Het stel, dat sinds eind 2013 samen is, was sinds de uitbraak van het coronavirus in Europa en de VS van elkaar gescheiden. Courteney verbleef in Californië en Johnny in het Verenigd Koninkrijk. In een interview in de talkshow van Ellen DeGeneres vertelde de actrice dit voorjaar dat haar vriend eigenlijk naar Zwitserland zou gaan om muziek te schrijven, maar uitweek naar Noord-Ierland, waar hij vandaan komt, toen de internationale reisrestricties ingingen. Die zorgden er ook voor dat de twee al die tijd niet bij elkaar konden zijn.

Het is niet duidelijk hoe het Courteney en Johnny nu wel gelukt is naar elkaar toe te reizen en waar hun reünie plaatsvond. Het filmpje dat ze opnamen voor de hulpdiensten is eerder deze maand al gedeeld door een lokale stichting, maar werd maandag pas opgemerkt door fans.