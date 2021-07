Johan Derksen wordt bedreigd: ’Wat een k*tland’

„Ik heb te maken met een bedreigingszaakje”, aldus Derksen. „Ik ben door de officier van justitie gebeld dat er een bedreiginkje in de lucht hangt.” Tot ongenoegen van Derksen kreeg hij te horen dat er niet genoeg mankracht en budget is om hem te beveiligen. „Dan lees ik dat zeven klootzakken van rijkeluiszoontjes een jongen doodschoppen in Spanje. Die worden genoemd op sociale media en dat noemen ze dan meteen een hetze. En dan hebben ze wél mankracht en geld om die klootzakken te beschermen. Dan voel ik me geweldig voor lul staan. Ik vind het echt schaamteloos.”

Er wordt volgens de voetbalanalyticus gemeten met twee maten. „We gaan toch niet de daders beschermen omdat ze op sociale media worden afgemaakt. Wij worden na iedere uitzending op sociale media afgemaakt. Daar moet je mee leren leven.”

Verder liet Derksen weten het vreemd te vinden dat politici wel van zich laten horen als hij een grapje maakt over rapper Akwasi, maar in het geval van de doodschoppers angstvallig stil zijn. „Wat een k*tland, dit is toch verschrikkelijk?”

Bang is hij echter niet. „Ze kunnen mij alleen blij maken, maar niet bang.” Het is niet duidelijk waarom Derksen bedreigd wordt. John de Mol heeft beveiliging voor hem geregeld.