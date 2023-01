Premium Het beste van De Telegraaf

Ghislaine Pierie: van Rozengeur & Wodka Lime tot sous-chef

Door Onze redactie

Ghislaine Pierie Ⓒ ANP/HH

Ghislaine Pierie is vrijdag op 53-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. De actrice was na haar rol in Rozengeur & Wodka Lime nog nauwelijks op tv te zien, maar daar kwam de afgelopen jaren weer verandering in. Naast haar nieuwe carrière als sous-chef bij café-restaurant De Plantage in Amsterdam, kreeg ook haar acteercarrière plots een opleving. Pierie haalde alles uit haar leven, het leven was haar alleen niet altijd even goedgezind.