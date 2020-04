Leonardo DiCaprio geeft filmrol aan fan

„We hebben onlangs America’s Food Fund gelanceerd om ervoor te zorgen dat elk gezin in nood toegang heeft tot voedsel. Onze meest kwetsbare gemeenschappen hebben onze steun nu meer dan ooit nodig. Daarom vragen we je om ons te helpen met de #AllinChallenge. ”, vertelt Leonardo DiCaprio in een video op Instagram.

„Als je je ooit hebt afgevraagd hoe het is om te kunnen werken met de geweldige Martin Scorsese, Robert De Niro en mezelf, dan is dit je kans... Robert en ik gaan de hoofdrol spelen in een nieuwe film genaamd Killers of the Flower Moon, geregisseerd door Martin Scorsese. We willen je een cameo bieden, de mogelijkheid om de dag met ons drieën op de set door te brengen en de première bij te wonen. ”

Door te doneren via allinchallenge.com, waarbij het geld ten goede komt aan Meals on Wheels America, No Kid Hungry, World Central Kitchen en Feeding America, maken fans kans op de filmrol.