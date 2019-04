Bijna miljoen kijkers zien Bert sneuvelen

Voor Bert was het waarschijnlijk geen grote verrassing dat hij als eerste afviel. De presentator zag zichzelf als ’lijstduwer’ van het programma, zei hij in eerdere interviews. Een nieuwe carrière zag Bert dan ook niet voor zich, hoewel hij wel genoot van zijn deelname. „Het waren een paar mooie dagen en een avontuur om nooit te vergeten”, reageerde hij zaterdag na zijn vertrek op Instagram. Ook liet Bert weten terug in zijn comfortzone te kruipen.

Met de 966.000 kijkers wist It Takes 2 wederom een plek bij de tien best bekeken programma’s te veroveren. Het programma, dat vorige week nog ruim 1,1 miljoen kijkers trok, staat op de zevende plek van de kijkcijfertop. Ook deze week legden de tot nu toe onbekende zangkunsten van de BN’ers het af tegen de trucs van Victor Mids. De illusionist lokte met zijn Mindf*ck ruim twee miljoen kijkers naar NPO 1, goed voor een tweede plaats in de kijkcijferlijst. Die wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur, dat door ruim 2,2 miljoen Nederlanders bekeken.