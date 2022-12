Premium Het beste van De Telegraaf

Oscarwinnares na 25 jaar herenigd met regisseur James Cameron Kate Winslet kreeg ’enorme kick’ door minutenlang freediven in ’Avatar 2’

Door Marco Weijers

Kate Winslet gaf met behulp van performance capturing gestalte aan Ronal in ’Avatar: The way of water’.

Vijfentwintig jaar nadat de filmische ondergang van de Titanic haar carrière vleugels gaf, keert Kate Winslet (47) terug in een nieuwe film van visionair regisseur James Cameron. Ook voor Avatar: The way of water – vanaf 14 december in de bioscoop - moest de Britse actrice kopje onder. „Ik genoot van elk moment”, vertelt zij in Londen.