Model klapt opnieuw uit de school over vriend Khloé Kardashian

„Ik heb iets te persoonlijke dingen verteld en dat had ik niet moeten doen. Maar wat ik zei over onze relatie is waar, ik lieg daar niet over. We hebben elkaar voor het eerst op 11 november ontmoet en onze laatste contact een dag na de 3e verjaardag van zijn dochter. Daarnaast heeft hij me ook geappt toen hij hoorde dat ik een interview zou geven,’ aldus Sydney.

Het 23-jarige model liet maandag in een gesprek met de podcast No Jumper weten Thompson meerdere malen te hebben gezien en claimt dat hij beweerde single te zijn. Ook deed ze uitspraken over de grootte van zijn geslachtsdeel.

Volgens Amerikaanse media zou Kardashian ’totaal overvallen zijn door het nieuws’. De realityster zou niet weten wat ze moet geloven.