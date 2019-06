Kylie Minogue niet welkom op podium bij Spice Girls

Radio-presentator Grant Denyer stelde aan Scary Spice de vraag of ze wellicht Kylie Minogue het podium zou oproepen, waarna ze antwoordde: „Nee... ik denk het niet.”

- „Dannii dan?”

„Nee, ik zei net al nee”, antwoordde Mel vervolgens fel. Niemand in deze groep is te vervangen.”

Denyer probeerde het nog met een andere Australische ster, John Farnham. „Nee, nee, houd je mond!”, riep Mel, en dat deed de presentator dan ook maar.

Anders dan dat de uitspraak van Mel misschien doet vermoeden, zijn de Minogue-zusjes al heel lang bevriend met de Spice Girls. Dannii en Spice Girl Emma Bunton zaten bijvoorbeeld allebei in de jury van X Factor UK.

Tijdens het allerlaatste concert van hun reünie-tour in het Wembley-stadion maakten de Spice Girls bekend dat er ook een Down Under Tour komt.