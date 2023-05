Keanu Reeves and Dogstar treden na 20 jaar weer op

Reeves begon begin jaren negentig als bassist bij Dogstar, nadat hij de drummer van de groep in een supermarkt ontmoette. De acteur zette zijn muzikale carrière op een laag pitje nadat zijn filmcarrière, met het succes van films als Speed en The Matrix, een enorme vlucht nam. In 2002 stopte Dogstar helemaal met optreden.

De acteur, die nu in de bioscopen te zien is in John Wick 4, liet recent weten dat hij het spelen met Dogstar miste. Reeves verklapte ook dat Dogstar aan nieuw materiaal werkt, al is niet bekend wanneer de groep dit gaat presenteren.