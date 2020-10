The Shining terug in bios in extra lange versie

In de Nederlandse theaters draaiden in de jaren tachtig altijd de kortere versie van 119 minuten. De film viert dit jaar zijn veertigste verjaardag; daarom wordt de extended cut alsnog uitgebracht. Bovendien snakken de bioscopen naar ’nieuwe’ content omdat alle grote Hollywood-films vanwege de coronacrisis pas volgend jaar te zien zijn.

The Shining is de verfilming van het beroemde boek van Stephen King over een schrijver (Jack Nicholson) die in een afgelegen hotel in de bergen langzaam maar zeker gek wordt. De film draait vanaf 29 oktober in de Nederlandse theaters.