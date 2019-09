The Prodigy herdenkt Keith Flint op verjaardag

„Fijne verjaardag Flinty, er gaat geen dag voorbij dat je niet in onze gedachten bent, we missen je broer”, schrijft de band bij een reeks foto’s van Keith op en buiten het podium. „Blaas het dak eraf waar je ook bent ’muthafukka’.”

De frontman maakte in maart een einde aan zijn leven. De band blies vervolgens zijn geplande tournee, waaronder een optreden op Lowlands, af. Wel maakte The Prodigy vorige maand bekend dat ze ondanks het overlijden van Keith doorgaan. Zo lieten de bandleden weten weer de studio in te duiken.