Caitlyn Jenner verbood Kardashians te praten over O.J. Simpson

De realityster deed deze bekentenis in het programma I’m a Celebrity...Get Me Out of Here! De zaak rond de dubbele moord op Nicole Simpson en Ron Goldman was nogal beladen in huize-Kardashian. Nicole was een van de beste vriendinnen van Kris Jenner, terwijl Robert Kardashian een van de advocaten was van O.J. Simpson, die ervan werd verdacht Nicole vermoord te hebben. Robert en Kris waren tijdens de rechtszaak al gescheiden, en Kris had een relatie met Bruce Jenner, die tegenwoordig door het leven gaat als Caitlyn.

„Het was een moeilijke tijd voor iedereen”, herinnerde Caitlyn zich. Volgens de realityster waren Kris en hij ervan overtuigd dat O.J. schuldig was en de rechtszaak en de daaropvolgende uitspraak ’een farce’ waren.

Voor de oudste dochters van Kris en Robert, toen tieners, was dat volgens Caitlyn ingewikkelder. „Kourtney en Kimberly zaten nog op school. Ze hielden natuurlijk van hun vader, en terecht, en ze volgden alles al anderhalf jaar. Toen de uitspraak kwam, was het volgens mij Kourtney die zei: ’zie je wel dat hij het niet heeft gedaan?’. Toen heb ik tegen de meiden gezegd: ik wil niet dat zijn naam ooit nog genoemd wordt in dit huis.”