Michael Sheen verwelkomt derde kindje

„En zomaar... is er nog een aapje dat op het bed springt”, schrijft Sheen. De acteur, bekend van films als The Queen en Twilight, deelt daarbij een foto waarbij hij de hand van de baby met een vinger vasthoudt. Ook Lundberg deelt het plaatje via Instagram. Het is Sheens derde kindje, en zijn tweede kindje met Lundberg.

Sheen heeft ook een dochtertje met Kate Beckinsale, zijn ex met wie hij ook in de filmreeks Underworld speelde