’Dit vraagt veel van je’

Wat hem het meest is bijgebleven van aankomend seizoen? Een lastige vraag, vindt hij. „Ik kan niet rangschikken bij dit programma. Er kwamen weer veel indrukwekkende verhalen voorbij, een meisje van pas 16, Kiki, met uitgezaaide longkanker. Ze is inmiddels overleden. Roy die nog vader wordt terwijl hij weet dat hij zal sterven aan een hersentumor. En er zit dit seizoen een meisje van in de twintig in, Irene, zij heeft uitgezaaide kanker in haar hoofd. Ze heeft tegelijkertijd kanker met haar moeder. Binnen een tijdsbestek van twee weken kregen ze allebei te horen: ’je gaat dood’. Hun vader is al overleden en zij gingen samen een steen uitzoeken voor hun graf daarnaast. Dan staan ze bij zo’n grafstenenwinkel en dan is het net alsof ze gaan samenwonen, maar in plaats van een plaatje met een huisnummer kiezen ze een steen met een tekst uit. Dan denk je wel ’hoe is dit mogelijk?’. Maar de verve waarmee zij dat droegen, dat was echt bijzonder.”

Relativeren

Het is een programma waar je al snel van leert je eigen dagelijkse sores te relativeren. Al werkt dat ook niet altijd zo, zegt Hofman. „Het is ook weleens andersom, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Het is niet dat ik altijd naar huis ga en denk van ’boeie wat mij overkomt, ik leef nog’. Soms is het ook wel dat de zwaarte van het sterven aan me trekt. Dat voel je toch van heel dichtbij. Er zijn afgelopen jaren in mijn omgeving tien mensen overleden, dat is wel veel natuurlijk.”

Hofman onderhoudt namelijk met sommige van de deelnemers nog goed contact, ook buiten de camera’s om. „Sommigen volg je anderhalf jaar, dan bouw je een band op. Bij het einde van vorig seizoen dat ik dacht ’ga ik dit wel nog een seizoen doen’, want het vraagt ontzettend veel van je. Tuurlijk kun je altijd zeggen: doorzetten. Maar je hebt wel te maken met mensen die gaan sterven. Als je zo’n gesprek aangaat kan je daar niet maar voor 80 procent inzitten omdat je moe bent, het emotioneel niet aankan of het niet meer leuk vindt.”

Een goede check waar hij regelmatig bij stilstaat, zegt hij. Hij besloot nog een seizoen te maken, met wat aanpassingen om mentaal fit te blijven voor de soms zware gesprekken. „Dat zijn vaak hele kleine dingen: meer slapen, sporten en meer rust nemen. Bijvoorbeeld na een draaidag niet naar de kroeg, dan moet ik even die draaidag verwerken. Ik maak ook geen reisprogramma’s meer omdat dat niet meer te combineren was. Ik heb een redelijk sober werkleven rondom dit programma Als je aan sterfbed zit of een uitvaart hebt gehad, vereist dat tijd en ruimte. Het is voor mij niet een programma dat je met twee handen in je broekzak maakt en dat je vervolgens naar huis gaat met ’wat eten we vanavond’. Het beklijft wel.”

Luchtig

De pas 33-jarige Hofman maakt inmiddels al elf jaar programma’s. Hij begon hij op zijn 22e via de BNN academy en kiest met zijn andere programma’s zoals Boos – waar hij de Televizier-Ster voor Presentator en de Televizier-Ster Online-videoserie mee won – en Pak de macht ook geen luchtige onderwerpen uit. Dat heeft te maken met zijn anti-autoriteitshouding en oprecht begaan zijn met thema’s die er voor hem toe doen, denkt hij. „Iemand die naar Boos komt met ’ik word al jaren opgelicht’, dan komt mijn no-nonsense houding van mijn familie uit Rotterdam-Vlaardingen boven. Met die mentaliteit maak ik mijn programma’s.”

„Ik maak inmiddels al een derde van mijn leven televisie en zal best wat te compenseren hebben gehad, anders beland je niet in dit vak. Maar al vrij snel zijn de schouderklopjes en de glitterjas niet genoeg. Ik ben niet vies van een Televizierring, maar het is een aanvulling en niet een invulling. Althans dat is wat ik nu belangrijk vind, maar misschien verandert dat nog.”

We hoeven van hem dus niet snel de presentatie van een spelshow met BN’ers te verwachten? „Haha nee, dat denk ik niet. Maar er is vast nog een tussenstap. Tussen Boos, stervende mensen en Lingo.”