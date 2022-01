Tim Hofman: ’Over mijn lijk vraagt ontzettend veel van je’

Cultuur

Henny Orri (96) overleden: ’Een talent van hoge graad’

Henny Orri is dinsdag op 96-jarige leeftijd overleden in haar huis in Amsterdam. Dat heeft haar kleinzoon, acteur Matteo van der Grijn, bekend gemaakt. De actrice, die in 1986 een Theo d’Or ontving voor haar indrukwekkende rol in ’Wings’, behoorde tot de grande dames van het Nederlandse toneel.