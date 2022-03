Cornald Maas: ’S10 heeft uitstekende startpositie gekregen’

Premium Sport

Bijzondere dag voor MMA-ster Reinier de Ridder in Singapore: ’Cirkel komt rond’

Reinier de Ridder is een van de beste MMA-vechters van ons land. Toch kan hij in zijn woonplaats Breda zonder gedoe over straat. Hoe anders is dat in Azië, waar The Dutch Knight als dubbelkampioen van MMA-organisatie One Championship steeds vaker wordt aangeklampt door vechtsportfans. Zaterdag kwam ...