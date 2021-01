Lil’ Kleine: ’Natuurlijk heeft een jochie van 1 geen horloge nodig’

Entertainment

Justin Timberlake onthult naam tweede zoon

Justin Timberlake (39) en zijn vrouw Jessica Biel (35) verwelkomden afgelopen zomer hun tweede zoon, nadat ze in 2015 hun eerste zoon Silas kregen. Het stel was tot nu toe vrij terughoudend in het vrijgeven van details over hun kersverse spruit, maar in een interview met Ellen DeGeneres liet Justin ...