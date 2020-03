Dries Roelvink twijfelt nog over Italiaanse schnabbel

De zanger maakte vorige week zijn zorgen over het coronavirus al duidelijk in zijn dagelijkse column in het NPO Radio 1-programma 1 op 1 van Sven Kockelmann. Op 19 maart is hij voor een schnabbel geboekt in een skigebied boven Turijn en dat is nu net het gebied waar het virus veel is opgedoken.

„Ik wacht in spanning af of dat allemaal nog wel doorgaat”, zo begon Dries er woensdag weer over. „Ik wacht maar op het reisadvies”, zei hij, waarna Berden hem alvast aanraadde om niet te gaan. „Dat is een mooi advies”, reageerde Dries zonder een knoop door te hakken over zijn schnabbel.

In het TweeSteden-ziekenhuis in Tilburg werd vorige week de eerste patiënt met het coronavirus opgenomen. Inmiddels is bij 23 mensen in Nederland het virus vastgesteld. In Italië is het aantal besmettingen al opgelopen tot boven de 2500. In totaal zijn daar 79 doden gevallen.