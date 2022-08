Jason Momoa vindt zijn film Conan the Barbarian ’stront’

„Ik heb in meerdere dingen meegespeeld die echt zwaar klote waren en in films waar het niet in jouw handen ligt. Conan the Barbarian was één van die films”, meent de 43-jarige Amerikaan. In de actiefilm speelt Momoa een vechtersbaas die wraak wil nemen op de gemene krijgsheer die zijn dorp heeft aangevallen en zijn vader vermoordde toen Conan nog jong was.

Het maken van de film was volgens Momoa echter niet het ergste. „Het was een van de beste ervaringen die ik heb gehad”, zegt hij, „alleen werd het tussendoor door iemand anders overgenomen en veranderde alles in een hoop stront.”

Hoewel Momoa niet in detail ingaat op wat er precies gebeurde nadat de opnames achter de rug waren, spreken de cijfers voor zich. De film bracht wereldwijd slechts 63,5 miljoen dollar op, terwijl het budget van de film 90 miljoen dollar bedroeg.