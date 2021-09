Derde seizoen Undercover vanaf november te zien op Netflix

Naast bekende gezichten Ferry (Frank Lammers) en Bob (Tom Waes), zullen ook nieuwe acteurs hun entree maken in de serie. De Nederlandse actrice Nazmiye Oral maakt haar opwachting in het derde seizoen. Samen met de Duitse acteur Murat Seven vormt Oral een Turks echtpaar dat aan het hoofd staat van een xtc-bende.

In het nieuwe seizoen komt Ferry weer op vrije voeten en ontdekt hij dat zijn plaats in de top van de xtc-wereld is ingenomen door een nieuwe bende, geleid door de Turkse echtelieden Serkan en Leyla Bulut. Ondertussen is Bob weg bij de politie en hangt hem zelfs een rechtszaak boven het hoofd. Dankzij een deal met de politie kan hij zijn leven weer op de rails krijgen, maar dan komt hij Ferry tegen die nog een appeltje met hem te schillen heeft.