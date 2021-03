Vader Meghan: ’De Britse koninklijke familie is niet racistisch’

Meghan en haar vader Thomas hebben al langere tijd een slechte relatie. Ⓒ Getty Images / Channel 5

Volgens Thomas Markle, de vader van Meghan, is de koninklijke familie niet racistisch. Dat vertelde hij dinsdag toen hij te gast was bij het programma Good Morning Britain. In het interview met Oprah Winfrey vertelde Meghan dat iemand van het Britse koningshuis zich zorgen maakte over de huidskleur van zoontje Archie.