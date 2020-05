Derde film over Harry en Meghan in de maak

De film gaat vooral over het feit dat Harry en Meghan begin dit jaar een stapje terug deden uit de koninklijke spotlights. Ook het eerste levensjaar van zoontje Archie, het ouderschap en de verhuizing naar Californië komen voorbij in de film.

Het is de derde film die wordt gemaakt over het leven van de prins en zijn vrouw. In 2018 kwam de film Harry and Meghan: A Royal Romance uit, gevolgd door Harry and Meghan: Becoming Royal in 2019.