Ian Somerhalder dronk voor het eerst alcohol toen hij 4 jaar was

„Het was aan het begin van de jaren tachtig”, vertelde de in Louisiana opgegroeide acteur. Hij „weet zeker” dat hij nog maar zo’n vier jaar oud was toen hij voor het eerst van de drankjes van zijn familieleden proefde.

Somerhalder, die binnenkort vader wordt van zijn tweede kind met actrice Nikki Reed, werd wel een paar keer betrapt terwijl hij de drankjes probeerde te stelen, vervolgde hij tegenover het medium. „Zet dat neer!”, zou de acteur verschillende keren te horen hebben gekregen.

Het maken van mint juleps was een traditie bij Somerhalder thuis en een van „de eerste herinneringen” die de acteur heeft.

