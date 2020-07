Man Nicki Minaj doet verzoek bij rechter om bij geboorte van zijn kind te zijn

De strenge regels hebben te maken met het feit dat Petty geregistreerd staat als zedendelinquent. Volgens TMZ heeft de man van Nicki daarom documenten bij de rechtbank ingediend waarin hij vraagt of hij alsnog bij de geboorte kan zijn. Petty wil graag dat de rechter zijn vrijlatingsvoorwaarden zo aanpast dat hij bij Nicki kan zijn als ze buiten de uren van zijn uitgaansverbod bevalt.

Nicki maakte eerder deze maand bekend dat ze in verwachting is. Het is het eerste kind voor het koppel.