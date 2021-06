Recensie ’Onderweg’: Prima, maar geen kleinkunst

Als je je popmuziek kleinkunst noemt, getuigt dat van zelfvertrouwen of van een naar marketing riekende overschatting? Onderweg is in elk geval album numero drie voor het Belgische Bazart. De groep, waarvan Mathieu Terryn, Simon Nuytten en Oliver Symons het kloppend hart vormen, gaat hierop verder waar het gebleven is: bij moderne beats, bij groots klinkende synthesizers met Nederlandstalige teksten.