Jack van Gelder blijft aan als commentator Marble mania

Van Gelder verzorgt al twee seizoenen het commentaar bij Marble mania, een familiespelprogramma waarin BN’ers een knikker kiezen en onder leiding van presentator Winston Gerschtanowitz toekijken hoe de kleurrijke kleinoden grootschalige banen bedwingen.

In een verklaring laat een woordvoerder van Talpa weten dat de 72-jarige Van Gelder zoals gepland ook in deze reeks als voice-over is te horen. Het nieuwe seizoen start zaterdag, maar is al enige tijd geleden opgenomen, nog voordat de Volkskrant vorige week het exposé over de misstanden bij Studio sport publiceerde.

In bad

Van Gelder vertelde daags voordat dit artikel verscheen in HLF8 al over de twee incidenten waar hij bij betrokken zou zijn. De eerste melding betrof een vrouwelijke collega die hem belde terwijl hij net in bad lag. Ze zou hem hebben gevraagd haar mentor te zijn, waarna hij haar zou hebben gevraagd bij hem te komen liggen. Hij zag dit als grap, maar heeft hier wel zijn excuses voor aangeboden.

De tweede melding ging erover dat Van Gelder een vrouwelijke collega heeft aangeduid met „hoer of andere bewoordingen.”