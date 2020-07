Kanye West opgesloten in bunker

Het gedrag van Kanye West lijkt de laatste dagen steeds extremer te worden en zijn vrienden, familie en fans vrezen dan ook voor zijn mentale gezondheid. Tijdens zijn eerste campagnebijeenkomst barstte hij zelfs in tranen uit toen hij schreeuwde dat hij zijn dochter bijna zou hebben vermoord omdat hij en zijn vrouw Kim Kardashian een abortus overwogen toen zij zwanger was. Kort daarna haalde hij in een serie tweets flink uit naar zijn vrouw en schoonmoeder Kris Jenner.

Het lijkt er dan ook op dat West, die een bipolaire stoornis heeft, midden in een manische episode zit. Hulp lijkt hij echter niet te accepteren. Kanye zou zich nu zelfs hebben opgesloten in een ’veilige bunker’ op zijn ranch in Wyoming. „Hij heeft op zijn erf bij de ranch veel bouwwerkzaamheden uitgevoerd en veel daarvan is gericht op beveiliging”, vertelt een insider aan The Sun. „Er is een ondergrondse bunker, een ’panic room’ die gebouwd is voor de hele familie voor als er een noodsituatie zou uitbreken.”

Wachtwoorden veranderd

Volgens de bron zou Kanye Kim en haar familie absoluut niet meer vertrouwen en is zij dan ook niet welkom in de bunker. Ook zou de rapper de wachtwoorden van zijn sociale media hebben veranderd zodat ze ook daar niet meer bij kan. „Hij is erg paranoïde en is ervan overtuigd dat hij ’bescherming’ nodig heeft van Kim en Kris, ook al proberen ze hem alleen maar te helpen.”