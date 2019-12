Jeugdhelden verrassen Jochem Myjer bij laatste Carré-show

Aan het einde van de show werd Jochem op het podium verrast door collega’s Bert Visscher, Paul van Vliet en Youp van ’t Hek. Zij brachten hem honderd ballonnen. „Daar heb ik geen woorden voor. Drie jeugdhelden. Drie redenen waarom ik op het podium sta. Tranen spoten uit mijn ogen”, kijkt de cabaretier terug op Instagram.

„Het is klaar. Het is goed zo. Dank lief lief publiek. Dank Carré. Het was een sprookje en een jongensboek. Adem in ..... en adem uit!”, besluit hij.

Natuur

Sinds de try-out in 2016 speelde Jochem zijn voorstelling meer dan 300 keer. Degenen die het gemist hebben, krijgen op nieuwjaarsavond alsnog een kans. Adem in, adem uit wordt dan integraal uitgezonden op SBS6.

In Adem in, adem uit vertelt de cabaretier over zijn liefde voor de natuur. Hij neemt de bezoekers naar eigen zeggen mee in een ’avondvullende, kalmerende meditatie-oefening’.

Ⓒ Instagram