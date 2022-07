Carlos Santana maakt het goed na flauwvallen op podium

Santana werd tijdens een show in Michigan onwel en werd later in het ziekenhuis behandeld voor oververhitting en uitdroging. „Ik vergat te eten en water te drinken”, legt de Amerikaanse muzikant uit. Volgens zijn vrouw Cindy Blackman was het erg heet in Michigan en werd dat alleen maar erger onder de lampen op het podium, zo schrijft ze op Instagram. „Hij is snel weer de oude. Nogmaals bedankt voor alles en we houden van jullie!”

Direct nadat Santana dinsdag was flauwgevallen werd hij door medisch personeel behandeld. Om de gitaarvirtuoos uit het zicht van de fans te houden werden er lakens om hem heen gespannen. Santana werd volgens de bezoekers zeker tien minuten behandeld, wat voor grote zorgen in de zaal zorgde. Uiteindelijk zwaaide de artiest de ongeruste fans toe toen hij op een brancard van het podium werd afgereden, waarop luid applaus uitbrak.

Om Santana rust te geven is ook het concert van woensdag in Burgettstown in Pennsylvania uitgesteld. Vrijdag wordt de gitarist verwacht in Noblesville in Indiana, die show gaat vooralsnog door.

De muzikant moest in december ook al optredens afzeggen omdat hij herstellende was van een hartoperatie.