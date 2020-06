’Das Vorspiel’: Violiste vol frustraties

Maak kennis met veertiger Anna Bronsky, vioollerares aan de vooropleiding van het Berlijnse conservatorium. In haar zoektocht naar een nieuw groeibriljantje, zet ze haar klauwen in de talentvolle, maar onzekere student Alexander Paraskevas. Maar terwijl ze hem klaarstoomt voor een toelatingsauditie, ziet ze haar privéleven ineenstorten.

Das Vorspiel ontvouwt zich vervolgens als een intrigerende karakterstudie van een obsessieve vrouw die in alles streeft naar perfectie. Ze wil de volmaakte dochter, echtgenote en moeder zijn. Maar in plaats daarvan ergert ze zich aan haar ouders, gaat ze vreemd met een collega en is haar zoontje jaloers op alle energie die zijn moeder in haar timide pupil steekt.

Nina Hoss geeft indringend gestalte aan deze vrouw, die ten onder dreigt te gaan aan perfectionisme en faalangst. Jammer alleen dat deze uitstekende actrice is beland in een slingerend verhaal vol gaten. Te lang blijft duister met welke demonen Anna kampt en waarom. Zo strandt Das Vorspiel in goede bedoelingen en artistieke interessantdoenerij. Als cineaste heeft Weisse duidelijk ook talent, maar ze moet nog wel even oefenen, trainen en repeteren.

✭✭✩ (2,5 uit 5)