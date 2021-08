’Kim Kardashian onder druk van moeder aanwezig op albumlancering Kanye West’

„Kris eist min of meer dat haar dochters een band houden met hun exen, althans als die exen belangrijk zijn. Dus denk aan Scott Disick en Kanye West, die vader zijn van een aantal van Kris’ kleinkinderen. Ze heeft zelfs meerdere pogingen gedaan om zowel het huwelijk van Kourtney als Kim in stand te houden, vanwege de kinderen maar ook vanuit zakelijk oogpunt gezien. Het is voor hun merk als familie natuurlijk niet wenselijk dat er met modder gegooid wordt naar exen en dus wil Kris dat plaatje graag zo clean mogelijk houden, zelfs als er sprake van een scheiding is”, aldus een bron aan The Mirror.

Kim en Kanye delen vier kinderen: North (8), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (2). Tijdens zijn releasefeest raakte Kanye geëmotioneerd toen hij het nummer Love Unconditionally zong, dat gaat over zijn gestrande huwelijk met Kim en hun gebroken gezin.

De rapper zou het album eigenlijk vorig jaar juli al afleveren, maar besloot langer aan zijn muziek te willen sleutelen.