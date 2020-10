Estelle Cruijff getraumatiseerd voor het leven

„Ik durfde niet eens meer in een taxi, in een Uber of op de fiets. Gewoon niet”, vertelt ze in de YouTubeserie Open Kaart van Robbert Rodenburg. „Ik kijk nog steeds achterom, om me heen. Als er een scootertje voorbij rijdt of iemand volgt me met de auto. Ik kijk continu om me heen.”

De 42-jarige Cruijff omschrijft de gebeurtenis als ’een trauma voor het leven.’

In de aflevering vertelt ze bovendien liefdevol over haar bekende oom Johan Cruijff en deelt ze hun mooiste herinneringen. „Hij was een familieman met fantastische Amsterdamse humor, die ik nog elke dag mis.”