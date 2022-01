Amerikaanse zanger Meat Loaf (74) overleden

„We weten hoeveel hij voor velen van jullie betekent en we waarderen alle liefde en steun die we tijdens het rouwen om zo’n inspirerende artiest en mooie man zullen krijgen”, laat de familie weten in een verklaring. „Van zijn hart aan jullie zielen: stop nooit met rocken.”

De zanger is vooral bekend van zijn album Bat Out of Hell (1977), geproduceerd door de vorig jaar overleden Jim Steinman. De plaat waar hits als Paradise by the Dashboard Light en You Took the Words Right Out of My Mouth op staan is een van de bestverkochte albums ooit. Later had Meat Loaf, die geboren werd als Michael Lee Aday heet, nog hits met nummers als I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That) en I’d Lie for You (And That’s the Truth).

Acteur

Meat Loaf werd aanvankelijk bekend als acteur. Zo was hij te zien in The Rocky Horror Picture Show (1975). Ook had hij rollen in films als Fight Club, Tenacious D in the Pick of Destiny en Wayne’s World.

De zanger kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Zo werd hij meerdere malen onwel op het podium. In 2016 was Meat Loaf voor het laatst op tournee. Zijn laatste album Braver Than We Are kwam in datzelfde jaar uit.