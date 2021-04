ER-actrice Julianna Margulies weigerde 27 miljoen

Margulies vertelt in Oprah Winfreys interviewserie Super Soul dat al haar vrienden haar voor gek verklaarden dat ze het aanbod niet aannam, blijkt uit een promo van het programma. In het interview, dat zaterdag uitgezonden wordt, blikt de The Good Wife-actrice terug op haar beslissing niet naar hen te luisteren.

„Ik had een vriendin die veel spirituele boeken las en ik had me net verdiept in het boeddhisme. Dus ik ben naar een boekenwinkel gegaan, liet mijn vinger langs de boeken op die plank gaan en pikte er één uit”, aldus Margulies. „Thuis heb ik het boek geopend en met mijn ogen dicht een zin aangewezen. Dat was: ’Ik wist dat ik meer wilde leren, niet meer wilde verdienen’.”

Hoewel ze het miljoenenaanbod indertijd afsloeg, keerde de actrice uiteindelijk toch terug in ER: net als George Clooney was ze te zien in de finale van de show, die in 2009 na vijftien seizoenen ten einde kwam.