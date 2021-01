Gordon schakelt advocaat in na ’smadelijke uitlatingen’ Gerard

Het gekibbel tussen de heren ontstond nadat Gerard Joling stelde dat Gordon inmiddels alweer aan zijn vierde hondje zat en het diertje ’straks weer na een jaar of een halfjaar zat’ zou zijn. Gordon reageerde woedend en omschreef de uitspraken als ’de zoveelste dolksteek’ in zijn rug. Geer zou Geer niet zijn als hij hier niet ook weer op zou reageren. Hij vindt namelijk dat hij niets verkeerd heeft gedaan en schrijft het gedrag van Gordon toe aan een mogelijke terugval. „Ik heb van vrienden gehoord dat hij weer zwaar aan de coke zit en weer snuift en genoeg drinkt. Misschien is dat de reden dat hij zo enorm agressief reageert.”

Ladderzat

Voor Gordon is de maat nu vol. „Ik vraag mij werkelijk af waar men mee bezig is? De wereld staat in brand en het gaat over mijn hond?”, laat hij in een statement weten. Dat nu wordt beweerd dat hij weer zou zijn teruggevallen, valt hem helemaal zwaar. „Ik ben in herstel en zal dat mijn hele leven blijven en ben dit jaar heerlijk clean begonnen. Er circuleren diverse filmpjes rond op internet van een ladderzatte meneer Joling die mij afgelopen 24 uur weer zijn toegestuurd. Ik zou eerst mijn eigen drankprobleem eens benoemen alvorens je kwetsende en onnodig grievende uitspraken doet aan het adres van een persoon die er tenminste openlijk voor uitkomt.”

Bodemprocedure

Om voor eens en altijd een einde te maken aan de ellende waarin hij terecht is gekomen, heeft hij een advocaat in de arm genomen. „Vanaf morgen start hij met een bodemprocedure om de smadelijke en lasterlijke uitlatingen aan mijn persoon nu voor eens en voor altijd te stoppen.”