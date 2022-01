Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog The voice of Holland – seizoen 12, aflevering 2 The voice of Holland: veel talent, maar wel een beetje saai

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Jules Avery Ⓒ RTL

Een hoop talent in de tweede aflevering van The voice of Holland! Al was het hier en daar wel een beetje saai. Daar bracht het optreden van de non-binaire Jules Avery gelukkig verandering in.