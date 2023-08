’Madonna wil Britney Spears meenemen op tournee’

De Queen of Pop zou met het optreden de mijlpaal van haar hit Me Against the Music, die ze samen met Britney uitbracht in 2003, willen vieren. De ziekenhuisopname van Madonna eind juni zorgde er echter voor dat de reünie naar volgend jaar moet worden uitgesteld. „Madonna wilde eigenlijk dat Britney dit jaar al met haar mee op tournee zou gaan”, zegt de ingewijde. „Alles moest worden uitgesteld vanwege haar gezondheid, maar ze wil nog steeds dat Britney in maart met haar in het Kia Forum in Los Angeles optreedt.”

Madonna zou eigenlijk in juli met haar Amerikaanse tournee beginnen, maar moest deze vanwege haar ziekenhuisopname uitstellen tot medio december. Inmiddels lijkt de zangeres er weer bovenop te zijn en bereidt ze zich langzaam voor op de start van het Europese deel van haar wereldtournee, half oktober. In de laatste week van september vliegt ze volgens de bron van Page Six naar Londen om daar te repeteren voor haar shows.

„Sommige dansroutines zijn wat getemperd zodat het niet zo vermoeiend voor haar is”, zegt de ingewijde over de optredens. „Ze focust zich meer op haar eigen ding op de voorgrond, dan op het bijhouden van de achtergronddansers. Ze zal nog steeds een geweldige show geven, maar het belangrijkste is ervoor te zorgen dat ze gezond is en de tour van begin tot eind kan afmaken.”