Pippa Middleton en man verwelkomen tweede kindje

Bronnen laten weten dat Pippa maandag is bevallen en dat het met moeder en kind goed gaat. Middleton en haar man kregen eerder ook al zoontje Arthur (2).

Vorig jaar december werd bekend dat Middleton in verwachting was van een tweede. Grace Elizabeth Jane is het vijfde kleinkind van Carole en Michael Middleton, de ouders van Pippa (37) en Catherine (39). De hertogin van Cambridge kreeg zelf al drie kinderen met de Britse prins William: George (7), Charlotte (5) en Louis (2).