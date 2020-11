BN’ers steken Fred van Leer hart onder de riem met foto en lieve woorden

De stylist en presentator werd zondag opgenomen in het ziekenhuis, nadat vorige week een seksfilmpje van hem uitlekte. Hoe het met Fred gaat, is niet bekend. Zijn management zei dat hij in goede handen is, maar deed verder geen mededelingen.

Kim-Lian van der Meij schrijft op Instagram dat ze denkt aan haar goede vriend. „Hoge bomen vangen veel wind en jij bent een heeeeeel hoge boom. Daarom heb je ook zo veel bereikt en vinden zoveel mensen je zo leuk. Ik ga geen woorden vuil maken aan dat negatieve ding en die negatieve mensen. Ik ga uit van positiviteit! En jij ook, dat weet ik. Know this my friend.... also this shall pass! It will pass. En jij staat straks weer rechtop in de wind als die megasterke en grote prachtige boom.”

Daphne Deckers hoopt dat Fred snel opknapt. „En ik hoop dat iedereen die privéfilmpjes van een ander deelt - wetende dat het zeer kwetsend is én bij de wet verboden - zich kapot schaamt!”

Anouk Smulders wenst Fred ’Liefde, licht en oneindig veel knuffels’ toe. „Ook dit kan jij!!!”

„Alleen maar liefde voor jou lieve Fred”, schrijft Quinty Trustfull.

Anne-Marie Jung deelt een foto en plaatst daar de hashtags #teamfred, #stopmetmensenkapotmaken, #houjegoedjongen en #beteretijdenwillcome bij.

Ook andere mensen die met Fred op de foto stonden, delen deze met de hashtag #TeamFred op sociale media.

Bekijk ook: Massale steun voor Fred van Leer na ziekenhuisopname