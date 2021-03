Selena Gomez twijfelt om te stoppen met zingen

Ze raakt geïrriteerd door al het commentaar dat ze van critici op haar liedjes krijgt. „Het is moeilijk om muziek te blijven maken als mensen je niet echt serieus nemen”, zegt Selena, die meerdere hits scoorde. „Ik heb momenten gehad waarop ik me afvroeg wat het nut nog was. Waarom blijf ik dit doen? Lose You to Love Me vond ik het beste nummer dat ik ooit heb uitgebracht, maar voor sommige mensen was het nog steeds niet genoeg.”

Ze wil het op muziekgebied nog één keer proberen. Lukt dat niet, dan gaat ze liever acteren. „Ik denk dat er alsnog veel mensen zijn die van mijn muziek genieten, en daar ben ik zo dankbaar voor. Voor hen blijf ik doorgaan en daarom wil ik het nog een laatste keer proberen.” De actrice wil zichzelf anders „een echte kans geven om te acteren.”

De Amerikaanse had al verschillende rollen in meerdere films. Zo speelde ze in The Dead Don’t Die, A Rainy Day in New York en Dolittle. Ook verschijnt ze binnenkort in de televisieserie Only Murders in the Building. Naar eigen zeggen is Selena ’pas net begonnen’.