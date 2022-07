Dit is de bijzondere naam van zoontje Nick Cannon

Premium Sterren

Marianne Weber (66): ’Ik leef in reservetijd!’

In 2019 werd bij Marianne Weber borstkanker geconstateerd. Nu, drie jaar later, geniet de genezen verklaarde zangeres van een zonnig leven op haar geliefde Gran Canaria. Een groots afscheid is er echter nooit gekomen en een beeld van ’de vertolkster van het levenslied’ is ook al niet in de maak.