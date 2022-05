Misbruikzaak tegen Marilyn Manson geseponeerd

Ashley Walters, een oud-assistente van Manson, had een civiele aanklacht ingediend wegens onder meer aanranding. Walters, die in 2010 voor de artiest werkte, zegt in dat jaar meerdere keren door hem te zijn belaagd. Walters stapte naar de rechter omdat ze naar eigen zeggen de moed had verzameld nadat ze had gehoord over vrouwen die soortgelijke ervaringen met Manson hadden.

Hoewel de 53-jarige zanger zich nu over één aanklacht geen zorgen meer hoeft te maken, lopen er nog meerdere zaken tegen hem. Manson ontkent alle aantijgingen van seksueel wangedrag. Ook klaagde hij zijn ex Evan Rachel Wood aan wegens smaad voor een documentaire die ze maakte over zijn vermeende misbruik.