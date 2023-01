Donald Glover werkt aan nieuw album

„Jullie hoeven je geen zorgen te maken. Hij komt terug”, zei Glover in gesprek met E! News over zijn alter ego Childish Gambino. „Ik ben dingen aan het maken. Maar ik doe het op dit moment meer voor de lol. Maar er zal snel iets gebeuren, dat beloof ik. Er gaat iets gebeuren.”

De acteur en rapper roept al sinds het verschijnen van zijn succesvolle derde album Awaken, my love! in 2016 dat hij niet van plan was lang door te gaan. „Er is niets ergers dan een derde vervolg of een derde film en dat iedereen zoiets heeft van: komt er wéér een?”, legde hij eerder uit aan HuffPost.

Vooruitgang

Ook in 2018 had Glover het over een vervroegd pensioen. „Ik houd van eindes en ik denk dat die nodig zijn om vooruitgang te boeken”, zei hij toen tegen reporters bij de uitreiking van de Grammy Awards.

Toch verscheen datzelfde jaar zijn hit This Is America en bracht hij in 2020 nog een album uit. Daarvan werd eerder aangenomen dat het zijn laatste was.