Ondanks hardnekkige geruchten Van strippende dwergen tot beenloze transvrouw: ’Jerry Springer Show was echt!’

Door Jef Willemsen

Het steekt Jerry Springer dat mensen twijfelen aan de echtheid van zijn talkshow. Ⓒ ANP/HH

Jerry Springer wil voor eens en altijd een einde maken aan de hardnekkige geruchten dat zijn talkshow nep was. De 79-jarige presentator hamert erop dat niemand in het programma betaald kreeg en dat alles ’voor 98 procent’ echt was.