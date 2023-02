Klimaatactivisten lijmen zichzelf vast op rode loper Berlinale

Een man en een vrouw lijmden zich vast op de rand van de rode loper. Hun protest verliep vreedzaam, maar er klonken wel protestleuzen. De groep Last Generation roept op tot radicale maatregelen om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Om hun oproep kracht bij te zetten lijmen leden van de groep zich tijdens acties vast.

Voor de actie waren verscheidene filmsterren al over de rode loper gekomen. Anne Hathaway, Peter Dinklage en juryvoorzitter Kristen Stewart zijn bij de opening aanwezig, net als de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser en minister van Economische Zaken Robert Habeck.

De komedie She Came to Me van regisseur Rebecca Miller, waarin ook Marisa Tomei samen met Hathaway en Dinklage speelt, is de openingsfilm van het prestigieuze festival. Tijdens de Berlinale zullen in totaal zo'n 280 films worden vertoond. Het filmfestival duurt tot 26 februari.